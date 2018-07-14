ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء

أعلنت اليوم رسميا مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أسماء العشر الأوائل فى الثانوية العامة على مستوى المحافظة التى تضم 6 إدارات تعليمية، وهى العريش ، والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل وبئر العبد بعد وصولها قيل قليل للعريش من ديوان الوزارة .
وقالت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ان الأوئل هم : علمى علوم معاذ عبدالعزيز عبدالغفار ، 408.5 درجة مدرسة بئر العبد الثانوية المشتركة، بسنت طارق الديب، 408.5 بئر العبد الثانوية بنات، محمد ابراهيم موسى صباح 408 درجة بئر العبد الثانوية بنين ، محمد احمد سالمان سلمى 407.5 درجة مدرسة الشيخ زويد الثانوية ، هاجر فخرى محمد ابراهيم 407.5 الامام الغزالى الثانوية، ايمان السعيد محمد السعيد 407,5 درجة بئر العبد الثانوية بنات ، عمر وليد عبدالرازق 407 مدرسة عمر شكرى الثانوية، اسراء حسن ابراهيم 407 درجة الشهيد علاء الريس الثانوية ، اسراء ابراهيم رشاد 407 رابعة الثانوية .
الأدبى :
سهام حماد عبدالفتاح 440 درجة الخربة الثانوية، منال خالد محمد 402.5 الامام الغزالى الثانوية ، اسماء احمد سالم 401 رمانة الثانوية ، جهاد خالد محمد 400 درجة رمانة الثانوية ، افنان احمد محمد 398.5 السيدة زينب الثانوية، منى عبدالله ياسين 398.5 الشهيد علاء الريس الثانوية، لنا اسماعبل سلامه 398 الغزالى الثانوية، شيماء عرفت محمود
397.5 الألفى الثانوية ، منار سعد حسن 397.5 الغزالى الثانوية، روان حمدى عمارة 396 الألفى الثانوية’ هبة عبدالرخمن الزهرى 396 الالفى الثانوية ، ياره ياسر محمد 396 الشهيد علاء الريس.
رياضة علمى :
سارة عماد محمد 406,5 الشهيد علاء الريس الثانوية، احمد عبدالعال على 405.5 بئر العبد الثانوية، محمد منصور محمد 404.5 بئر العبد الثانوية بنين ، عمر محمد سليمان 403.5 بئر العبد الثانوية، محمد طارق كامل 401.5 عمر شكرى الثانوية، ماهر نفاد محمد 401.5 المساعيد الثانوية، عمر صلاح منصور 401 عمر شكرى الثانوية ، محمد وائل راتب 401 عمر شكرى الثانوية، عبدالله صبحى محمود 400 بئر العبد الثانوية، احمد طارق محمد 499.5 ال ابوسلمه الثانوية، سلمى مصطفى رجائى 499.5 علاء الريس الثانوية.
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