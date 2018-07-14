video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء

السبت، 14 يوليه 2018 10:34 ص
ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء ليلى مرتجى وكيل تعليم شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

أعلنت اليوم رسميا مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أسماء العشر الأوائل فى الثانوية العامة على مستوى المحافظة التى تضم 6 إدارات تعليمية، وهى العريش ، والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل وبئر العبد بعد وصولها قيل قليل للعريش من ديوان الوزارة .

وقالت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ان الأوئل هم : علمى علوم معاذ عبدالعزيز عبدالغفار ، 408.5 درجة مدرسة بئر العبد الثانوية المشتركة، بسنت طارق الديب، 408.5 بئر العبد الثانوية بنات، محمد ابراهيم موسى صباح 408 درجة بئر العبد الثانوية بنين ، محمد احمد سالمان سلمى 407.5 درجة مدرسة الشيخ زويد الثانوية ، هاجر فخرى محمد ابراهيم 407.5 الامام الغزالى الثانوية، ايمان السعيد محمد السعيد 407,5 درجة بئر العبد الثانوية بنات ، عمر وليد عبدالرازق 407 مدرسة عمر شكرى الثانوية، اسراء حسن ابراهيم 407 درجة الشهيد علاء الريس الثانوية ، اسراء ابراهيم رشاد 407 رابعة الثانوية .

 

الأدبى :

سهام حماد عبدالفتاح 440 درجة الخربة الثانوية، منال خالد محمد 402.5 الامام الغزالى الثانوية ، اسماء احمد سالم 401 رمانة الثانوية ، جهاد خالد محمد 400 درجة رمانة الثانوية ، افنان احمد محمد 398.5 السيدة زينب الثانوية، منى عبدالله ياسين 398.5  الشهيد علاء الريس الثانوية، لنا اسماعبل سلامه 398 الغزالى الثانوية، شيماء عرفت محمود

 397.5 الألفى الثانوية ، منار سعد حسن 397.5 الغزالى الثانوية، روان حمدى عمارة 396 الألفى الثانوية’ هبة عبدالرخمن الزهرى 396 الالفى الثانوية ، ياره ياسر محمد 396 الشهيد علاء الريس.

 

رياضة علمى :

سارة عماد محمد 406,5 الشهيد علاء الريس الثانوية، احمد عبدالعال على 405.5 بئر العبد الثانوية، محمد منصور محمد 404.5 بئر العبد الثانوية  بنين ، عمر محمد سليمان 403.5 بئر العبد الثانوية، محمد طارق كامل 401.5 عمر شكرى الثانوية، ماهر نفاد محمد 401.5 المساعيد الثانوية، عمر صلاح منصور 401 عمر شكرى الثانوية ، محمد وائل راتب 401  عمر شكرى الثانوية، عبدالله صبحى محمود 400 بئر العبد الثانوية، احمد طارق محمد 499.5 ال ابوسلمه الثانوية، سلمى مصطفى رجائى 499.5 علاء الريس الثانوية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل "تعليم شمال سيناء": تعزز دور مكافحة الفساد والتصدى للشائعات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

اوائل الثانوية العامة بشمال سيناء




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة