video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 05:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 17 شخصا فى 4 أيام من العنف الاتنى فى شمال شرق نيجيريا

السبت، 14 يوليه 2018 04:00 ص
مقتل 17 شخصا فى 4 أيام من العنف الاتنى فى شمال شرق نيجيريا عناصر من الجيش النيجيرى
كانو (أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل 17 شخصا على الأقل فى اشتباكات دارت على مدى 4 أيام بين رعاة مواش من البدو الرحّل، ومزارعين من الحضر من اتنية ياندانغ فى شمال شرق نيجيريا، كما اعلنت الشرطة ومسؤولون محليون الجمعة.

واوضحت الشرطة ان الاشتباكات اندلعت فى 5 يوليو الجارى فى مقاطعة لاو فى ولاية تارابا واستمرت اربعة ايام واوقعت 17 قتيلا.

وقال ديفيد ميسال المتحدث باسم الشرطة فى ولاية تارابا إنه "فى الاجمال قتل 17 شخصا خلال أربعة أيام من العنف وأحرقت قرى عدة".

واضاف انه "تم ارسال وحدات من الشرطة الى المكان وفى 8 يوليو اصبح الوضع بالكامل تحت السيطرة"، ولكن بحسب مسؤولين من كلا الطرفين، البدو والحضر، فإن الاشتباكات اوقعت اكثر من 70 قتيلا وتسببت ايضا بتهجير الآلاف من ديارهم.

وخلال مؤتمر صحفى فى جالينغو عاصمة الولاية قال صاحبى محمود الذى يرأس تجمعا لرعاة الماشية "لقد خسرنا 23 شخصا فى الهجمات وتم تهجير أكثر من ثلاثة الاف شخص من جماعتنا".

بالمقابل قال آرون ارتيماس المسؤول فى اتنية ياندانغ إن "اكثر من 50 مزارعا قتلوا وتم احراق 50 قرية"، مشيرا الى ان اكثر من الفى شخص من ياندانغ هجروا من منازلهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس نيجيريا: سنوقع اتفاقية للتجارة الحرة فى أفريقيا قريبا

مقتل 17 شخصا

العنف الاتنى

نيجيريا

أخبار نيجيريا




لا تفوتك
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة