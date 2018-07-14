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مصرع شخصان وإصابة 3 بينهم ضابط شرطة فى حادث سير بجنوب سيناء

السبت، 14 يوليه 2018 11:49 م
مصرع شخصان وإصابة 3 بينهم ضابط شرطة فى حادث سير بجنوب سيناء حادث سيارة - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى حادث جماعى إثر تصادم سيارة ملاكى 986 ب ن ج مع سيارة ملاكى 5698 ط ج ب مع جمل مساء اليوم السبت تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى طور سيناء العام .
 
 كان اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء ، قد تلقى اخطارا من قسم شرطة طور سيناء، يفيد بوقوع حادث جماعي اثر اعتراض جمل الطريق عند مفارق كاترين
 
أسفر عن مصرع الرئد شرطة سامح مدحت عبد ربه بادارة تأمين الطرق بجنوب سيناء 30 سنة وصل المستشفى جثة هامدة  والشيخ محمد عيد طعيمة 65 سنة وفاة مكان الحادث وإصابة كلا من نور رمضان ربيع 35 سنة جرح اعلى الحاجب الايمن واشتباه ما بعد الارتجاج واحمد احمد محمد 18 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وصالح سليمان عودة 35 سنة جرح بالشفة العليا كدمة بالصدر وتم اخطار النيابة لتتولى التحقيق .
 
 
 

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