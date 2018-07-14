مستشار ترامب السابق: على "جونسون" منافسة رئيسة وزراء بريطانيا على منصبها

(رويترز)

قالت صحيفة ديلى تليجراف اليوم السبت إن ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتقد أن الوقت قد حان كى ينافس بوريس جونسون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى على منصبها.

واستقال جونسون من منصب وزير الخارجية يوم الاثنين احتجاجا على استراتيجية ماى التى قال إنها تقتل "حلم الانفصال البريطاني" عن الاتحاد الأوروبى بعدم الثقة فى النفس. وقاد جونسون حملة الانفصال البريطانى الأساسية فى استفتاء عام 2016.

ونقلت ديلى تليجراف عن بانون قوله إن "تيريزا ماى لديها الكثير من المزايا العظيمة، (لكن) لست متأكدا من أنها الزعيمة الصحيحة فى الوقت الصحيح".

وردا على سؤال عما إذا كان يرى أن الوقت قد حان لقيادة جونسون للبلاد، قال بانون "أعتقد ذلك".