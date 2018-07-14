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مساعد وزير الصحة: يتبقى 13 حالة فقط من مصابى حادث البدرشين بالمستشفيات

السبت، 14 يوليه 2018 09:07 م
مساعد وزير الصحة: يتبقى 13 حالة فقط من مصابى حادث البدرشين بالمستشفيات الدكتور أحمد محى مساعد وزير الصحة
كتب كريم كشك
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قال الدكتور أحمد محيى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أن ما تبقى من مصابى حادث قطار البدرشين هم 13 حالة فقط، لتلقى العلاج.

وأوضح محيى، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية المحور، أن الحالات المتبقية هى "6 حالات بمهد ناصر، و4 مصابين فى مستشفى العجوزة، وحالة بمستشفى الهرم، وحالتين بمستشفى السكة الحديد".

وأكد مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أن باقى المصابين بالحادث قد تم تقديم الرعاية الكاملة لهم وخروجوا من المستشفيات، ما عدا الحالات السابق ذكرها، دون وجود حالات وفاة، وإصابات خطيرة، مضيفًا أن أغلب الحالات كانت عبارة عن سحجات وكدمات، وكسور بسيطة، وبعض حالات اشتباه ما بعد الارتجاج الدماغى.

 


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حادث قطار البدرشين

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