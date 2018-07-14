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مسؤول: مقتل 15 وإصابة 45 فى انهيار أرضى بمنجم فى ميانمار

السبت، 14 يوليه 2018 06:28 م
مسؤول: مقتل 15 وإصابة 45 فى انهيار أرضى بمنجم فى ميانمار انهيار أرضى - أرشيفية
رويترز
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قال مسؤول محلى فى ميانمار إن انهيارا أرضيا وقع فى منجم بمنطقة هباكانت شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 45 آخرين.

وقال كياو سوار اونج، مدير منطقة هباكانت، فى ولاية كاتشين شمال ميانمار، إن عمال المناجم الذين كانوا ينقبون عن معادن نفيسة دفنوا تحت أطنان من الطين.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف إن البحث فى منطقة لون خين توقف اليوم بعد انتشال 15 جثة من تحت الأوحال ونقل 45 مصابا إلى مستشفى قريب.

وأشار إلى أن العمال لم يكونوا يعملون لصالح شركة بل كانوا عمال مناجم غير رسميين. وعادة ما يتعرض مثل هؤلاء لانهيارات أرضية وحوادث في منطقة المناجم التي لا تخضع لقواعد تنظيمية صارمة.

 

 


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هباكانت

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