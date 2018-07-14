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السبت، 14 يوليه 2018 10:03 م
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محافظ الغربية يهنئ الحاصل على المركز الأول فى الثانوية الأزهرية

السبت، 14 يوليه 2018 05:39 م
محافظ الغربية يهنئ الحاصل على المركز الأول فى الثانوية الأزهرية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربيه محمد طارق
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هنأ اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية فى اتصال تليفونى الطالب عبد الله محمد الشحات مصباح المقيم بقرية سجين مركز قطور محافظة الغربية والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام.

كما قدم محافظ الغربية التهنئة لأسرة الطالب وقدم لهم شكره وتقديره على ما بذلوه طوال العام من جهد مع ابنهم لتحقيق هذا المركز على مستوى الجمهورية، متمنيا للطالب التوفيق والنجاح فى السنوات القادمة.

وأوضح محافظ الغربية أنه يتم الآن الإعداد لاستقبال الأوائل من أبناء المحافظة على مستوى المراحل التعليمية المختلفة لتقديم التهنئة لهم وتكريمهم هم وأسرهم فى احتفالية تقام بالمحافظة.


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