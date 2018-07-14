محافظ البحيرة تكرم الشباب الفائزين فى مهرجان الموسيقى والغناء التراثى

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

كرمت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة 25 شابًا وفتاة، يمثلون فريق مركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة الحاصل على المركز الأول على مستوى الدول العربية فى مهرجان الشباب العربى للموسيقى والغناء التراثى، الذى نظمته وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية فى القاهرة خلال الفترة من 5/7 حتى 12/7، وذلك بمشاركة 15 دولة عربية، حيث منحتهم شهادات تقدير.

وأكد الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة، أن فريق مركز الفنون "الموسيقى – الكورال" بقيادة المايسترو إيهاب مبروك والمايسترو وليد الحوفى قاموا بتقديم بعض الأعمال الوطنية، مثل "صباح الخير يا سينا"، وبعض الأعمال التراثية التى تعبر عن خصوصية البيئة البحراوية، والتى لاقت إشادة واستحسان من قبل لجنة التحكيم التى مثلها كل من المايسترو سليم سحاب والفنان هانى شنودة والمايسترو عز الدين طه.

وأشار محمد هنداوى مدير مركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة إلى أنه قد تم اختيارالفريق ليمثل مصر العام القادم فى مهرجان الشباب العربى الذى سيقام فى تونس.

ويذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أهدى الفريق درع المهرجان فى الاحتفال الذى أقيم يوم 11 / 7، بحضور الفنان هانى شاكر رئيس شرف المهرجان.

ووجهت محافظ البحيرة بتنظيم احتفال لعرض أعمال الفريق على جماهير محافظة البحيرة بمسرح مجمع دمنهور الثقافى ودار أوبرا دمنهور.



تكريم الشباب الفائزين فى مهرجان الموسيقى والغناء التراثى



تكريم الشباب الفائزين فى مهرجان الموسيقى والغناء التراثى



تكريم الشباب الفائزين فى مهرجان الموسيقى والغناء التراثى