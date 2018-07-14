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كوريا الجنوبية تستدعى الملحق العسكرى الروسى لديها بشأن اختراق مجالها الجوى

السبت، 14 يوليه 2018 10:20 ص
كوريا الجنوبية تستدعى الملحق العسكرى الروسى لديها بشأن اختراق مجالها الجوى رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أنها استدعت المبعوث العسكرى الروسى لدى سول بشأن اختراق طائرات روسية للمجال الجوى للبلاد.

 

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن نائب المدير العام للسياسة الدولية بالوزارة بارك شول - كيون استدعى الملحق العسكرى الروسى لدى كوريا الجنوبية أندريه فاليليف للاحتجاج على دخول طائرات روسية بدون تصريح لمنطقة تحديد الدفاع الجوى للبلاد أمس الجمعة.
 

وأشارت إلى أن بارك أخبر فاليليف بأن دخول الطائرات الروسية لمنطقة تحديد الدفاع الجوى الكورية الجنوبية لن يساعد فى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية وكذلك شمال شرق آسيا، مضيفا" إنه بما أن هناك احتمال حدوث تصادم فى الجو نطلب من روسيا الاعتراف بخطورة هذه المسألة والبحث عن إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
 

وفى ذات الوقت أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مديرها العام للشؤون الأوروبية جونج كي-هونج استدعى الدبلوماسى الثانى بسفارة موسكو لدى سول ماكسيم فولكوف وأعرب عن أسفه إزاء انتهاك المجال الجوى للبلاد.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس أن طائرتين عسكريتين روسيتين انتهكتا مجالها الجوى أربع مرات ثم حلقتا بعيدا عقب توجيه تحذيرات إليهما.

 


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