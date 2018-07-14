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السبت، 14 يوليه 2018 04:15 ص
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قناة السويس تشهد عبور 387 سفينة بحمولة 26.3 مليون طن خلال 8 أيام

السبت، 14 يوليه 2018 03:15 ص
قناة السويس تشهد عبور 387 سفينة بحمولة 26.3 مليون طن خلال 8 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى، وحتى الخميس الماضى، عبور 387 سفينة بحمولة 26.3 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الخميس عبرت القناة 41 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، بينما عبرت يوم الجمعة القناه 43 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وأن يوم السبت عبرت القناة 50 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن.

 

 كما عبرت يوم الأحد 48 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 47 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 43 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 58 سفينة بحمولة 4.3 مليون طن من الاتجاهين، فيما عبرت أمس الخميس 57 سفينة قناة السويس بحمولة 4.2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ8 أيام فقط إلى 387 سفينة بحمولة 26.3 مليون طن.


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