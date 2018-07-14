قاتل نجله فى حلوان: "كان عاملى مشاكل مع الجيران ومدمن مخدرات ومقصدش قتله"

كتب على عبد الرحمن

استمعت نيابة حلوان الجزئية، لقهوجى قتل نجله بسبب سوء سلوكه، حيث أكد المتهم أمام النيابة أنه لم يقصد قتله، وإنما كان يريد تأديبه فقط، قائلا"كان عاملى مشاكل مع الجيران"، وأمرت النيابة بحجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من "ا س ح" 47 سنة، قهوجى، بعثوره على جثة نجله "ع" 16 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "خطف حقيبة" والمفرج عنه حديثاَ بتاريخ 16/4/2018 مصاب بخدوش بالوجه وأثار خنق بالرقبة، وملقاة أمام العقار سكنه، وقام بنقل الجثة للشقة سكنه بمعاونة الأهالى، ولم يتمكن من استخراج تصريح بالدفن لاشتباه مفتش الصحة فى الوفاة جنائياً.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن المجنى عليه سيئ السمعة، ومعروف عنه تعاطى المواد المخدرة ودائم التشاجر مع والده "المبلغ"، وبإعادة مناقشة المبلغ، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه على خلاف دائم مع المجنى عليه لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، وأنه بتاريخ 12 الجارى حاول المجنى عليه استدرج أحد الصبية للشقة سكنهما للتعدى عليه إلا أن الأخير تمكن من الهرب وأخبر أهليته، وعقب افتضاح أمره لاذ بالفرار، وعلي إثر ذلك حضر أهلية الطفل وأجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لإجباره على تسليم نجله.

وعقب عودة المجنى عليه حدثت مشادة كلامية بينهما، وقام المجنى عليه بدفعه والتعدى عليه بالسب والشتم، مما آثار حفيظته فقام بالتعدي عليه بالضرب وخنقه باستخدام شال أبيض كان يرتديه حتى تأكد من وفاته، وقام بنقل الجثة لخارج العقار سكنه لإبعاد الشبهة عن نفسه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة التى تولت التحقيقات.