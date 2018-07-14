فيديو.. زحام مرورى بمحيط شارع وادى النيل بعد إغلاقه لإنشاء محطة مترو

كتب ـ عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بمحيط شارع وادى النيل بالمهندسين بعد إغلاق الطريق لإنشاء محطة مترو وادى النيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات بمحيط التحويلات.

كانت إداراة مرور الجيزة، أعلنت عن مجموعة من التحويلات المرورية بمحيط أعمال غلق شارع وادى النيل بالمهندسين، وأجرت إدارة المرور العديد من التحويلات المرورية، مع وضع علامات إرشادية توجه السيارات إلى الأماكن القريبة منها، لتسهيل عمليات وصول السيارات إلى الطرق التى يقصدونها، وشملت المنطقة، إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل لمسافة 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب.