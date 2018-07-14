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السبت، 14 يوليه 2018 11:05 ص
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فرنسا تحتفل بيوم الباستيل بنشر 110 ألف جندى و250 حصانا و94 طائرة - صور

السبت، 14 يوليه 2018 10:05 ص
فرنسا تحتفل بيوم الباستيل بنشر 110 ألف جندى و250 حصانا و94 طائرة - صور فرنسا تحتفل بيوم الباستيل
كتب أحمد علوى - محمد شعلان - تصوير أ. ف. ب
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تنظم السلطات الفرنسية، اليوم السبت، وعلى رأسها وزارة الدفاع عرضاً عسكريا يمر عبر الشانزيليزيه وسط العاصمة باريس، وذلك احتفالا باليوم الوطنى لفرنسا، يوم الباستيل.

وفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فإنه من المقرر ان يحضر العرض العسكرى اليوم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، بالإضافة لعدد من السياسيين والشخصيات الشهيرة والرؤساء السابقين.

ومن المتوقع هذا العام أن يشارك بالعرض العسكرى 4290 جندياً و220 عربة مدرعة و250 حصانا و64 طائرة حربية و30 طائرة هليكوبتر.

ويشارك بالاحتفال إلى جانب الرئيس ماكرون ضيفان شرف وهما رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج ووزير الخارجية اليابانى تارو كونو.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فمن المفترض أن يشارك رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بالاحتفال إلا أن الفيضانات التى حدثت فى اليابان أجبرته على إلغاء زيارته لفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن ضيف الشرف العام الماضى كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدعوة من الرئيس ماكرون.

وبهذه المناسبة أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب أمس الجمعة عن عزم السلطات نشر 110 آلاف شرطى وعنصر أمن لتأمين سلامة المواطنين اليوم السبت وأيضاً يوم غد الأحد بمناسبة نهائى كأس العالم لكرة القدم، حيث سيلتقى المنتخب الفرنسى مع نظيره الكرواتى.

وتعيش فرنسا منذ عام 2015 تهديداً إرهابيا عالى المستوى بحسب تصريحات وزير الداخلية، حيث تعرضت فرنسا فى الأعوام القليلة الأخيرة لهجمات إرهابية أوقعت العديد من الضحايا.

تأمين الجيش الفرنسى
تأمين الجيش الفرنسى

 

جانب من تواجد قوات الأمن الفرنسية
جانب من تواجد قوات الأمن الفرنسية

 

انتشار قوات الجيش الفرنسى
انتشار قوات الجيش الفرنسى

 

ضباط الجيش الفرنسى
ضباط الجيش الفرنسى

 

تواجد قوات الأمن الفرنسى
تواجد قوات الأمن الفرنسى

 

جانب من تواجد قوات الأمن الفرنسى
جانب من تواجد قوات الأمن الفرنسى

 

جانب من انتشار الجيش الفرنسى
جانب من انتشار الجيش الفرنسى

 

انتشار الدبابات بشوارع فرنسا
انتشار الدبابات بشوارع فرنسا

 

جانب من تواجد قوات الجيش الفرنسى بالشوارع
جانب من تواجد قوات الجيش الفرنسى بالشوارع

 

ضباط الجيش الفرنسى بالشوارع
ضباط الجيش الفرنسى بالشوارع

 

دبابات الجيش الفرنسى بشوارع فرنسا
دبابات الجيش الفرنسى بشوارع فرنسا

 

جانب من ضباط الجيش الفرنسى
جانب من ضباط الجيش الفرنسى

 

جانب من تواجد ضباط الجيش الفرنسى
جانب من تواجد ضباط الجيش الفرنسى

 

قوات الجيش الفرنسى وتأمين الاحتفالات
قوات الجيش الفرنسى وتأمين الاحتفالات

 

جانب من عمليات التأمين
جانب من عمليات التأمين

 


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