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صور.. محافظ سوهاج : رفع 38 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز البلينا

السبت، 14 يوليه 2018 03:32 م
صور.. محافظ سوهاج : رفع 38 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز البلينا جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 38 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بشوارع وقرى مركز ومدينة البلينا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل روفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبره بشارع شونة بنك التنمية بمركز البلينا وتم فيها رفع حوالى 38 طن من التراكمات.

وجارى متابعة الأعمال وتكثيف الحملات بشوارع وقرى المركز،ورفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق الغير ممهده وذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم افضل مستوى من الخدمة للمواطن بمركز البلينا وقراها.

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.

 

رفع 38 طن قمامة ومخلفات (1)
رفع 38 طن قمامة ومخلفات 

 

رفع 38 طن قمامة ومخلفات (3)
رفع 38 طن قمامة ومخلفات 

 

رفع 38 طن قمامة ومخلفات (4)
رفع 38 طن قمامة ومخلفات 

 

رفع 38 طن قمامة ومخلفات (5)
رفع 38 طن قمامة ومخلفات 

 

رفع 38 طن قمامة ومخلفات (6)
رفع 38 طن قمامة ومخلفات 

 


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