video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ سوهاج: الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير محيط منزل رفاعة الطهطاوى

السبت، 14 يوليه 2018 03:48 م
صور.. محافظ سوهاج: الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير محيط منزل رفاعة الطهطاوى تطوير محيط منزل رفاعة الطهطاوى بطهطا
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، انتهاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا من أعمال ترميم وتجميل ورفع كفاءة محيط منزل العالم الجليل رفاعة رافع الطهطاوى بشارع بورسعيد بمدينة طهطا، كأحد أهم المزارات التراثية والتاريخية بالمدينة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على المبانى التراثية والتاريخية، واحترام علماءنا الأجلاء اللذين أثروا الحياة العلمية والثقافية وذاع صيتهم على مستوى العالم.

وكان المحافظ قد قام بزيارة ميدانية يوم الأحد الماضى لمدينة طهطا، تفقد خلالها عدد من الشوارع والميادين، وتلاحظ له سوء مستوى النظافة والتجميل بمحيط منزل العالم رفاعة رافع الطهطاوى، وسوء حالة السور المحيط بالمنزل، وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالبدء فورا فى أعمال تجميل ورفع كفاءة محيط المنزل، بما يتناسب مع القيمة العلمية والتاريخية للعالم الجليل ابن محافظة سوهاج.

وأوضح حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى بيان للمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت الوحدة المحلية على الفور بتجميل وتطوير ورفع كفاءة محيط المنزل، حيث تم الانتهاء من أعمال الترميم والتجميل والإنارة للسور الخارجى للمنزل وإعادة دهانه، كما تم إنشاء رصيف جديد وتركيب بلدورات ودهانها بمحيط المنزل من جميع الاتجاهات، وتركيب كشافات إنارة جديدة حتى يظهر المنزل التاريخى بالشكل الرائع الذى يليق بمكانة العالم الكبير رفاعة الطهطاوى، وكذلك مدينة طهطا وأهلها.

37008544_2055865398007684_2138366300013985792_n
 

 

37008552_2055865501341007_1321499993177063424_n
 
 
37022895_2055869454673945_8644189778524241920_n
 
37034661_2055865248007699_1562783284407042048_n
 

 

37061145_2055868834674007_436455104900497408_n

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعريب المناهج الدراسية.. بين هوى مجمع الخالدين وخطى رفاعة الطهطاوى

الاثنين.. توقيع "تنزيل إلهى ومفاهيم بشرية" لأحفاد رفاعة الطهطاوى بمعرض الكتاب

سيرة رفاعة الطهطاوى بسلسلة "تراث النهضة" آخر إصدارات هيئة الكتاب

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

رفاعة الطهطاوى

محافظ سوهاج




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة