صور.. محافظ سوهاج: الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير محيط منزل رفاعة الطهطاوى

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، انتهاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا من أعمال ترميم وتجميل ورفع كفاءة محيط منزل العالم الجليل رفاعة رافع الطهطاوى بشارع بورسعيد بمدينة طهطا، كأحد أهم المزارات التراثية والتاريخية بالمدينة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على المبانى التراثية والتاريخية، واحترام علماءنا الأجلاء اللذين أثروا الحياة العلمية والثقافية وذاع صيتهم على مستوى العالم.

وكان المحافظ قد قام بزيارة ميدانية يوم الأحد الماضى لمدينة طهطا، تفقد خلالها عدد من الشوارع والميادين، وتلاحظ له سوء مستوى النظافة والتجميل بمحيط منزل العالم رفاعة رافع الطهطاوى، وسوء حالة السور المحيط بالمنزل، وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالبدء فورا فى أعمال تجميل ورفع كفاءة محيط المنزل، بما يتناسب مع القيمة العلمية والتاريخية للعالم الجليل ابن محافظة سوهاج.

وأوضح حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى بيان للمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت الوحدة المحلية على الفور بتجميل وتطوير ورفع كفاءة محيط المنزل، حيث تم الانتهاء من أعمال الترميم والتجميل والإنارة للسور الخارجى للمنزل وإعادة دهانه، كما تم إنشاء رصيف جديد وتركيب بلدورات ودهانها بمحيط المنزل من جميع الاتجاهات، وتركيب كشافات إنارة جديدة حتى يظهر المنزل التاريخى بالشكل الرائع الذى يليق بمكانة العالم الكبير رفاعة الطهطاوى، وكذلك مدينة طهطا وأهلها.



