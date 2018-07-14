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السبت، 14 يوليه 2018 10:43 ص
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صور.. رئيس إريتريا يصل إلى إثيوبيا فى زيارة تستمر 3 أيام

السبت، 14 يوليه 2018 09:36 ص
صور.. رئيس إريتريا يصل إلى إثيوبيا فى زيارة تستمر 3 أيام رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا
أديس أبابا (رويترز)
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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية فى إثيوبيا أن الرئيس الإريترى إسياس أفورقى وصل إلى مطار أديس أبابا اليوم السبت فى زيارة تستمر لثلاثة أيام وذلك بعد أيام من إعلان الجارتين انتهاء "حالة الحرب" بينهما.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد فى استقبال الرئيس الإريترى بالمطار.

وقال شاهد من رويترز إن آلافا احتشدوا على طريق المطار فى أديس أبابا مرتدين قمصانا مزينة بصورتى الزعيمين.

كما زين علما البلدين أعمدة الإنارة ولوح البعض بأعلام إريتريا.

رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا
رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا

 

جانب من الوصول
جانب من الوصول

 


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