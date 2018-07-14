video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الشرقية تفعل بروتوكول علاج "السموم" بين جامعة الزقازيق والمستشفى العام

السبت، 14 يوليه 2018 08:16 م
صحة الشرقية تفعل بروتوكول علاج "السموم" بين جامعة الزقازيق والمستشفى العام جانب من الزيارة
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام يرافقه الدكتور أحمد عمر أستاذ علاج السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الزقازيق، وتم عقد اجتماع مع رؤساء أقسام الباطنة والعناية المركزة للأطفال لووضع بروتوكول لعلاج حالات السموم بالشراكة مع مستشفيات جامعة الزقازيق.

وأكد وكيل الوزارة، بأنه تم الاتفاق على تفعيل الشراكة بمستشفى ههيا المركزى، تفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة أقسام المستشفى المختلفة من الاستقبال والعناية المركزة وعناية الأطفال والحضانات والمعامل وبنك الدم، مشدد على ضرورة توفير جميع فصائل الدم ومشتقاته وذلك لخدمة مرضى الطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، ورافق وكيل الوزارة، الدكتور فكرى الطنطاوى مدير المكتب الفنى والمشرف العام على مكتب وكيل الوزارة، الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "شيماء" من ربة منزل حاصلة على دبلوم للثانية على آداب تاريخ الزقازيق بتقدير جيد جدا.. تؤكد: ذاكرت الثانوية العامة من البيت بدون دروس خصوصية.. وتكشف: زوجى كان بيشجعنى ويطبخ لأولادى بفترة امتحاناتى

زوجة بقرية بالشرقية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

الشرقية

اخبار مصر

اخبار محافظات

اخبار الشرقية

مستشفي الزقازيق العام

عناية الزقازيق




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة