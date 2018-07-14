صحة الشرقية تفعل بروتوكول علاج "السموم" بين جامعة الزقازيق والمستشفى العام

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام يرافقه الدكتور أحمد عمر أستاذ علاج السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الزقازيق، وتم عقد اجتماع مع رؤساء أقسام الباطنة والعناية المركزة للأطفال لووضع بروتوكول لعلاج حالات السموم بالشراكة مع مستشفيات جامعة الزقازيق.

وأكد وكيل الوزارة، بأنه تم الاتفاق على تفعيل الشراكة بمستشفى ههيا المركزى، تفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة أقسام المستشفى المختلفة من الاستقبال والعناية المركزة وعناية الأطفال والحضانات والمعامل وبنك الدم، مشدد على ضرورة توفير جميع فصائل الدم ومشتقاته وذلك لخدمة مرضى الطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، ورافق وكيل الوزارة، الدكتور فكرى الطنطاوى مدير المكتب الفنى والمشرف العام على مكتب وكيل الوزارة، الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.