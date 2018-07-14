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زوجة بقرية بالشرقية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

السبت، 14 يوليه 2018 03:57 م
زوجة بقرية بالشرقية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، اليوم، القبض علي زوجة وعشيقها لقيامهما بقتل زوجها لوجود علاقة محرمة بينهما، وتم إحالتهما للنيابة العامة للتحقيق معهما، برئاسة جمعة الششتاوي مدير نيابة ديرب نجم، بإشراف المستشار هيثم نصار المحتمي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير  المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "  سليمان م إ" 34 سنة محاسب بالعثور علي جثة شقيقه" محمد" 28 سنة موظف بشركة الصرف الصحي مقيم قرية منشية قاسم مركز ديرب نجم، جثة هامدة بمياه بحر قرية الشراقوة مركز ديرب نجم، وتحرر عن ذلك المحضر 4051 جنح ديرب نجم لسنة 2018.

وكشفت التحقيقات التي قام بها المقدم محمد طنطاوي، مفتش المنطقة المركزية، وبرفقته النقيب هاني صفوت  معاون مباحث ديرب نجم، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، أن الزوجة وراء واقعة مقتل زوجها، لوجود علاقة محرمة بينها وبين شاب بالقرية.

حيث كشفت التحقيقات نشوب علاقة عاطفية زوجة المجني عليه وتدعي" أماني  م س " 25 سنة و" رضا م م" 26 سنة عامل مقيم منشية قاسم، وأن العلاقة تطورت إلي علاقة محرمة، قام العشيق بشراء هاتف محمول للزوجة، وكانا يهاتفها به.

وأن الزوجة اتفقت مع عشيقها علي قتل زوجها والد طفلها، حيث قامت بإعطائه 3 عقاقير من المنوم في مشروب النسكافية، ثم حضر عشيقها للمنزل وقام بضربه بخشبة علي الرأس، وحمل جثته علي عربة كارو وتخلص منها بالبحر، تم القبض علي المتهمة وعشيقها للعرض علي النيابة العامة.

 

 

 


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