حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

كتب أحمد جمعة

قال فوزى برهوم المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، إن الوساطة المصرية نجحت فى العودة لوقف التصعيد العسكرى فى غزة، مؤكدًا أن جهود من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الإسرائيلى على غزة لوقف العدوان توجت بنجاح الجهد المصرى فى العودة إلى التهدئة ووقف هذا التصعيد.

وكان المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، قال إن وساطات وتدخلات من أطراف إقليمية ودولية أفضت إلى التوصل لانتهاء جولة التصعيد الحالية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضح متحدث حماس فى تصريح صحفى، مساء السبت، أن هذه الوساطات أثمرت إلى اتفاق على عودة الهدوء.

وشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًا منذ منتصف الليلة الماضية، وشنّ الطيران الحربى الإسرائيلى عشرات الغارات على القطاع المحاصر، أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح متفاوتة، وردّت المقاومة على العدوان الإسرائيلي بإطلاق رشقات من صواريخها وقذائفها صوب المستوطنات الإسرائيلية.