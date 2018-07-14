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حفظ التحقيق بواقعة العثور على 4 جثث من أسرة واحدة فى شقتهم بمدينة نصر

السبت، 14 يوليه 2018 01:27 م
حفظ التحقيق بواقعة العثور على 4 جثث من أسرة واحدة فى شقتهم بمدينة نصر جثث،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمر عمر محسن وكيل أول نيابة مدينة نصر، حفظ التحقيق فى واقعة العثور على 3 جثث لأم وولديها ووفاة ابنتها الرابعة فى المستشفى لعدم توصل تحريات المباحث لسبب الحادث.

 

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بأحد العقارات، وانتقل على الفور رجال المباحث وبكسر باب الشقة تم العثور على 3 جثث لأسرة شبه متحللة وفتاة فى حالة إعياء تم نقلها إلى المستشفى وتوفيت أثناء تلقيها العلاج، لتأمر النيابة بعرضها على الطب الشرعى وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة التى لم تتوصل إلى سبب قاطع عن الحادث بعدما أكد تقرير المعمل الجنائى والطب الشرعى أن سبب الوفاة ليس تسرب غاز أو تسمم أو وجود أى طعنات.

 


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