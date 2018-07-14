حبس عاطل شرع فى قتل سائق لسرقة "توك توك" بالصف

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الصف بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه باستدراج سائق بحجة توصيله بالصف، ومحاولة قتله لسرقة التوك توك الخاص به.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا يفيد ضبط عاطل حاول سرقة توك توك بالإكراه من قائده.

وتبين من خلال التحريات أن عاطل استدرج سائق توك توك بحجة توصيله، ثم حاول الاعتداء عليه للاستيلاء على التوك توك، إلا أن المجنى عليه استغاث بالأهالى الذين طاردوا المتهم وتحفظوا عليه وسلموه لمركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.