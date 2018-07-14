video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 07:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل شرع فى قتل سائق لسرقة "توك توك" بالصف

السبت، 14 يوليه 2018 06:00 ص
حبس عاطل شرع فى قتل سائق لسرقة "توك توك" بالصف حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت نيابة الصف بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه باستدراج سائق بحجة توصيله بالصف، ومحاولة قتله لسرقة التوك توك الخاص به.

 

تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا يفيد ضبط عاطل حاول سرقة توك توك بالإكراه من قائده.

 

وتبين من خلال التحريات أن عاطل استدرج سائق توك توك بحجة توصيله، ثم حاول الاعتداء عليه للاستيلاء على التوك توك، إلا أن المجنى عليه استغاث بالأهالى الذين طاردوا المتهم وتحفظوا عليه وسلموه لمركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل لاتهامه بالشروع فى سرقة توك توك بالإكراه فى الصف

العثور على سيارتين ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

العثور على جثة ربة منزل وبها آثار خنق داخل منزلها بقنا

ضبط 5007 هاربا من أحكام وتحصيل 169016جنيها فى حملة أمنية

أخبار الحوادث

حوادث

توك توك

قسم الصف

سرقة توك توك

سرقة

شروع فى قتل




لا تفوتك
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة