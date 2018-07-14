تنسيق 2018.. تعرف على الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة × 10 معلومات

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، الحدود الدنيا للتقدم لكليات الجامعات الخاصة المختلفة، وذلك حسبما حددته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

1- تبدأ الشريحة الأولى يوم 29/7/2018 حتى 8/8/2018.

2- تبدأ الشريحة الثانية 9/8/2018 حتى آخر أغسطس المقبل.

3- الحد الأدنى للتقدم للطب البشرى 95 % .

4- الحد الأدنى للتقدم لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى 90 %.

5- الحد الأدنى للتقدم لكليات الهندسة 80 % .

6- الحد الأدنى للتقدم لكليتى العلوم الطبية التطبيقية والفنون التطبيقية 70 %.

7- الحد الأدنى للتقدم لعلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية 70 % .

8- الحد الأدنى للتقدم لكليتى الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة 60 %.

9- الحد الأدنى للتقدم لكليات اللغات والترجمة والإعلام 62 %.

10- الحد الأدنى للتقدم لباقى الكليات 55 %.