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السبت، 14 يوليه 2018 05:55 م
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تنسيق 2018.. تعرف على الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة × 10 معلومات

السبت، 14 يوليه 2018 05:30 م
تنسيق 2018.. تعرف على الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة × 10 معلومات تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
وائل ربيعى
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ينشر "اليوم السابع"، الحدود الدنيا للتقدم لكليات الجامعات الخاصة المختلفة، وذلك حسبما حددته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

1- تبدأ الشريحة الأولى يوم 29/7/2018 حتى 8/8/2018.
2- تبدأ الشريحة الثانية 9/8/2018 حتى آخر أغسطس المقبل.
3- الحد الأدنى للتقدم للطب البشرى 95 % .
4- الحد الأدنى للتقدم لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى 90 %.
5- الحد الأدنى للتقدم لكليات الهندسة 80 % .
6- الحد الأدنى للتقدم لكليتى العلوم الطبية التطبيقية والفنون التطبيقية 70 %.
7- الحد الأدنى للتقدم لعلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية 70 % .
8- الحد الأدنى للتقدم لكليتى الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة 60 %.
9- الحد الأدنى للتقدم لكليات اللغات والترجمة والإعلام 62 %.
10- الحد الأدنى للتقدم لباقى الكليات 55 %.
 

 


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