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تكريم العشرة الأوائل من 3 فرق بطب بشرى سوهاج " صور"

السبت، 14 يوليه 2018 04:26 م
تكريم العشرة الأوائل من 3 فرق بطب بشرى سوهاج " صور" تكريم الأوائل
سوهاج محمود مقبول
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كرم اليوم السبت، الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، العشرة الأوائل من الفرق الأولى والثانية والثالثة بكلية الطب البشرى، وذلك بقاعة مجلس كلية الطب بالحرم الجامعى، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد الكلية، والدكتور حسان النعمانى وكيل الكلية لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال الباجى رئيس قسم طب الأطفال، ولفيف من أولياء أمور الطلاب المتفوقين.

 وأعرب الدكتور أحمد عزيز فى كلمته خلال التكريم عن سعادته بالطلاب وتفوقهم العلمى، ووجه شكره لأولياء الأمور على تحملهم المسئولية ودعمهم لأبنائهم، كما حث الطلاب على الاجتهاد والحفاظ على تفوقهم.

 وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد الكلية إن هذا اليوم يعد تكريما للطلاب المتميزين والمتفوقين متمنيا التوفيق لهم فى المستقبل وشكر إدارة الجامعة على الدعم اللا محدود فى مساندتها للكلية والمستشفى الجامعى.

 جدير بالذكر أنه تم فتح باب المناقشة بين رئيس الجامعة والطلاب وأولياء الأمور لمعرفة متطلباتهم والمشكلات التى تواجههم أثناء الدراسة ومقترحاتهم لتحسين الخدمة التعليمية.

 

تكريم الأوائل (1)
تكريم الأوائل 
تكريم الأوائل (2)
تكريم الأوائل
تكريم الأوائل (3)
تكريم الأوائل 
تكريم الأوائل (4)
تكريم الأوائل 
تكريم الأوائل (5)
تكريم الأوائل 
تكريم الأوائل (6)
تكريم الأوائل 
تكريم الأوائل (7)
تكريم الأوائل 
تكريم الأوائل (8)
تكريم الأوائل 

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