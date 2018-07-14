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تعرف على تفاصيل افتتاح نفق النهضة باتجاه الجيزة أمام حركة السيارات

السبت، 14 يوليه 2018 10:06 ص
تعرف على تفاصيل افتتاح نفق النهضة باتجاه الجيزة أمام حركة السيارات افتتاح نفق النهضة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تفتح، اليوم السبت، محافظة الجيزة، بالتنسيق مع قطاع اﻷمن بالجيزة، برئاسة اللواء عصام سعد مدير اﻷمن وجهاز تعمير القاهرة الكبرى والشركة المنفذة لنفق النهضة، بعد انتهاء تلك المرحلة ونشر علامات إرشادية بالمكان.
 
- سيتم تشغيل المرحلة الأولى للنفق فى الاتجاه القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الأعظم وشارع مراد
- ستكون تلك المرحلة بطول 500 متر، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل
- سيكون تسير حركة المرور أسفل النفق للقادم من نفق الجلاء اتجاه البحر الأعظم والقادم من نفق الجلاء اتجاه شارع مراد وميدان الجيزة
- حركة السيارات بمسطح النفق القادم من نفق الجلاء اتجاه جامعة القاهرة، وكوبرى الجامعة، وشارع النيل السياحى
- نشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلة بالكامل، وتم نشر الخدمات المرورية لمساعدة سائقى السيارات للإرشاد للاتجاهات الجديدة

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