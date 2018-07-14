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السبت، 14 يوليه 2018 10:03 م
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تحرير 514 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح

السبت، 14 يوليه 2018 06:13 م
تحرير 514 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح حملة مرورية -أرشيفية
مطروح _ حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 514 مخالفة مرورية وتحصيل 10 آلاف و800 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
 
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 82 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
كما تم أخذ عينات عشوائية من 24 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، والتنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

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