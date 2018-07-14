بوتين يشيد بالعلاقات الروسية الفرنسية

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أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بالعلاقات الروسية - الفرنسية التى لعبت دورا مهما فى الشئون الأوروبية وذلك خلال برقية تهنئة لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بمناسبة ذكرى اقتحام سجن الباستيل.



وذكر الكرملين، فى بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية،" أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد فى رسالته أن البلدين يمكنهما عمل الكثير معا لحل القضايا العالمية، وأن العلاقات بين البلدين تعتبر عامل مهم لتحقيق السلام والأمن والاستقرار فى القارة".



وأعرب الرئيس الروسى عن أمله فى أن تسهم نتائج زيارة نظيره ماكرون التى قام بها إلى روسيا فى شهر مايو الماضى فى تنمية العلاقات المتبادلة المنفعة، وتعزيز الحوار السياسى بين موسكو وباريس فى مختلف المجالات، وأنه على ثقة من أن بلاده يمكنها أن تفعل الكثير لحل القضايا على جدول الأعمال الإقليمى والعالمي".