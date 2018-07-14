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بدء المرحلة الأولى للتنسيق الإثنين بحد أدنى 96.1% لـ"علمى علوم" و93.9% للرياضة

السبت، 14 يوليه 2018 12:30 م
بدء المرحلة الأولى للتنسيق الإثنين بحد أدنى 96.1% لـ"علمى علوم" و93.9% للرياضة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب – وائل ربيعى
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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتبارا من بعد غد الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.
 
وقالت الوزارة، فى بيان رسمى لها، إن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالب وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، وذلك بإجمالى عدد طلاب المرحلة 126807 طالب وطالبة.
 
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اسماء محمد احمد

الثانويه العامه

اقسم بالله ان تصحيح الثانويه العامه فيه ظلم كبير حرام عليهم ظلموا ولادنا وكسرو نفسهم هو تصيحح الثانويه يكون فى عشرة ايام

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