انقطاع شبكة الكهرباء بالخط الأول للمترو.. وتحويل القطارات من الدمرداش والسيدة زينب

كتب رضا حبيشى

شهدت الشبكة الكهربائية المعلقة بالخط الأول انقطاعا فى بداية نفق محطة الشهداء بينها وبين محطة الدمرداش، مما أدى إلى إرباك حركة القطارات.

وقال المهندس على فضالى رئيس شركة المترو اليوم، السبت، أنه تم تحويل مسار القطارات من محطة الدمرداش القادم من المرج لتعود مرة أخرى، كما تم تحويل مسار القطارات من محطة السيدة زينب القادم من حلوان.

وأضاف رئيس شركة المترو أنه يجرى تشغيل حركة المترو من الدمرداش حتى السيدة زينب بطول المحطات النفقية على سكة مفردة للاتجاهين لحين إصلاح قطع الشبكة الكهربائية المعلقة.

فيما تقوم فرق الصيانة بالخطوط الهوائية حاليا بإصلاح انقطاع الشبكة الكهربائية.