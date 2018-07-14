video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع شبكة الكهرباء بالخط الأول للمترو.. وتحويل القطارات من الدمرداش والسيدة زينب

السبت، 14 يوليه 2018 05:56 م
انقطاع شبكة الكهرباء بالخط الأول للمترو.. وتحويل القطارات من الدمرداش والسيدة زينب مترو المرج
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
شهدت الشبكة الكهربائية المعلقة بالخط الأول انقطاعا فى بداية نفق محطة الشهداء بينها وبين محطة الدمرداش، مما أدى إلى إرباك حركة القطارات. 
 
وقال المهندس على فضالى رئيس شركة المترو اليوم، السبت، أنه تم تحويل مسار القطارات من محطة الدمرداش القادم من المرج لتعود مرة أخرى، كما تم تحويل مسار القطارات من محطة السيدة زينب القادم من حلوان.
 
وأضاف رئيس شركة المترو أنه يجرى تشغيل حركة المترو من الدمرداش حتى السيدة زينب بطول المحطات النفقية على سكة مفردة للاتجاهين لحين إصلاح قطع الشبكة الكهربائية المعلقة. 
 
فيما تقوم فرق الصيانة بالخطوط الهوائية حاليا بإصلاح انقطاع الشبكة الكهربائية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق جزئى لميدان هليوبوليس لإجراء تحويل مرافق تتعارض مع مترو الأنفاق

نائب يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء محطة مترو بين المرج وعزبة النخل لحل"التكدس"

صور.. عودة حركة مترو الأنفاق بالمرج بعد رفع العربتين الخارجتين عن القضبان

المترو

حركة المترو

الخط الاول للمترو

مترو حلوان




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

الحل

نزود سعر المترو مرة ثانية عشان نحل المشاكل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة