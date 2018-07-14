الرئيسية حوادث اندلاع حريق بقسم أطفال مستشفى ناصر العام ببنى سويف.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء السبت، 14 يوليه 2018 12:32 م حريق مستشفى - أرشيفية بنى سويف - هانى فتحى إضافة تعليق اندلع حريق منذ قليل داخل قسم الأطفال بمستفى ناصر العام شمال محافظة بنى سويف. وهرعت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى موقع البلاغ، فيما انتقلت سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. إندلاع حريق داخل مصنع فى أكتوبر والحماية المدنية تحاول إخماد النيران بنى سويف اخبار بنى سويف محافظة بنى سويف اخبار مصر اخبار المحافظات اسعاف بنى سويف الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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