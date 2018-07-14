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اليوم.. ثانى جلسات محاكمة رئيس شركة مقاولات بالبساتين بتهمة النصب

السبت، 14 يوليه 2018 02:18 ص
اليوم.. ثانى جلسات محاكمة رئيس شركة مقاولات بالبساتين بتهمة النصب محكمة جنوب القاهرة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تنظر اليوم السبت، نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، ثانى جلسات محاكمة "فهد.م.أ" رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات شهيرة فى منطقة البساتين، بتهمة النصب والاحتيال، أمام محكمة جنح البساتين.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 12006 لسنة 2018، جنح البساتين ضد فهد.أ.د، رئيس شركة مقاولات، أن المتهم خصص وحدة سكنية باسم المجنى عليه أحمد شوقى، وهى الوحدة رقم 21 بعمارة 27 ن مدينة الفسطاط الجديدة، وسدد الضحية قسط التخصيص مبلغ عشرين ألف جنيه بتاريخ 9 يونيو 2016، ثم فوجئ بقيام الشركة ببيعها لوزارة البيئة دون علمه وموافقته.

 

ثم قامت الشركة بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 26 مارس 2017، تخطره فيه بضرورة التوجه لمقر الشركة بالمعادى قبل انقضاء مدة 15 يومًا لإتمام إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية رقم 36 برج 7، بنفس وذات الشروط كبديل عن الوحدة السابقة، وبالفعل توجه الضحية لإدارة الشركة وقابل رئيس مجلس إدارة الشركة، وكانت المفاجأة حيث أنكر وجود أى وحدات مخصصة باسمه، فتم تحرير محضر يتهمه بالنصب والاحتيال، وأحيل إلى نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.


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