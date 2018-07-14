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الكرملين: نأمل أن يكون اجتماع بوتين-ترامب خطوة أولى على صعيد تطبيع العلاقات

السبت، 14 يوليه 2018 02:13 ص
الكرملين: نأمل أن يكون اجتماع بوتين-ترامب خطوة أولى على صعيد تطبيع العلاقات ترامب وبوتين
موسكو /أ ش أ/
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أعلن الكرملين ، مساء الجمعة ، عن آماله فى أن يمثل اجتماع بوتين-ترامب، المزمع يوم الاثنين المقبل، الخطوة الأولى على صعيد تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، إن "الهدف من الاجتماع، كما نراه، يتمثل فى بدء الجهود: لتحسين الوضع السلبى على صعيد العلاقات الروسية الأمريكية، واتخاذ خطوات ملموسة لتطبيع تلك العلاقات؛ ولإعادة بناء مستوى مقبول من الثقة؛ ولمحاولة تحديد خطوات حتى يمكن استئناف التعاون الثنائى على أصعدة ذات مصلحة مشتركة".

وأضاف أوشاكوف، حسبما نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، أن "ثمة الكثير من الأصعدة التى تتقارب أو تتطابق فيها مصالح البلدين. أول هذه الأصعدة يتمثل فى الأمن الدولي، وملف نزع السلاح، والجهود المشتركة ضد الإرهاب الدولي، والعمل المشترك لتسوية مواقف النزاع الإقليمى .. وكما نرى ثمة الكثير من الأصعدة حاليا، وأخيرا وهو موضوع غاية فى الأهمية للبلدين - تحسين العلاقات الثنائية".

وتابع أوشاكوف "نحن مستعدون لهذا الاجتماع، وجاهزون لمناقشة كافة القضايا الثنائية والدولية".

 


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