القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "إسلام.ع.ص"، 23 عاما، سماك، ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"كتر"، والمتهم "مصطفى.أ.ع"، 38 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض"مطواة"، والمتهم "كريم.م.ع"، 22 عاما مبلط سيراميك مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة"، والمتهم "حسين.م.ال" 26 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة"، والمتهم "محمد.ك.ع"، 21 عاما سماك، ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.