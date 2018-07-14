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السبت، 14 يوليه 2018 12:51 م
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القبض على سائق يستقل سيارة مسروقة محملة بالحديد فى السلام

السبت، 14 يوليه 2018 12:04 م
القبض على سائق يستقل سيارة مسروقة محملة بالحديد فى السلام المتهم بسرقة سيارة فى السلام
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ضبطت مباحث قسم شرطة السلام أول، سائق يستقل سيارة مسروقة محمل عليها حديد تسليح قبل بيعه فى مدينة السلام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، الحالة الأمنية بشارع غرب الرشاح بجوار الطريق الدائري، وتمكنوا من ضبط  هاني .ا.م.ا. 30 سنة سائق والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "خطف شخص " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات ، أثناء  استقلاله السيارة   رقم م ب 7791 ماركة كيا كارينز فضي اللون والمبلغ بسرقتها دائرة قسم شرطة  6  أكتوبر ثان / جبزة  بلاغ ولاء.ا.ا.م. 32 سنة ربة منزل، وعثر بداخل السيارة على سلاح نارى " فرد روسي عيار 7.62 × 39مم " و6 طلقات من ذات العيار، ورابطة حديد تسليح وزنت نصف طن " مجهولة المصدر".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات  اعترف بسرقة السيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وسرقة حديد التسليح من موقع تحت الإنشاء كائن بطريق السويس دائرة قسم شرطة التجمع الأول بأسلوب " المغافلة " ، وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء مالكة السيارة  تعرفت عليها واتهمته بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة  التحقيق.

 


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