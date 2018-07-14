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السبت، 14 يوليه 2018 05:58 م
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السيطرة على حريق بشقة سكنية بالسنبلاوين بسبب تسرب غاز من أنبوبة البوتجاز

السبت، 14 يوليه 2018 03:55 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية بالسنبلاوين بسبب تسرب غاز من أنبوبة البوتجاز حريق شقة -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق بشقة سكنية داخل مدينة السنبلاوين بسبب تسرب غاز من أنبوبة البوتجاز .

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بمنطقة "عزبة صقر" بندر السنبلاوين.

انتقل مأمور وضباط  المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ  وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأخير بمنزل مكون من خمسة طوابق استئجار المدعو عمر أ. م.42 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، نجم عن احتراق بعض محتويات المطبخ دون إصابات.

بسؤال مستأجر الشقة علل سبب الحريق نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتجاز ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

 
 

 


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