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السبت، 14 يوليه 2018 05:58 م
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الرئيس اليمنى يجتمع بقيادة المنطقة العسكرية الأولى ويؤكد على مكافحة الإرهاب

السبت، 14 يوليه 2018 03:58 م
الرئيس اليمنى يجتمع بقيادة المنطقة العسكرية الأولى ويؤكد على مكافحة الإرهاب الرئيس اليمنى خلال الاجتماع اليوم
إيمان حنا
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التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، مع قيادة المنطقة العسكرية الاولى والسلطات التنفيذية والوجاهات الاجتماعية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء وذلك فى بالعاصمة المؤقتة عدن، وأشار إلى أن الاستقرار المنشود كفيل بعودة عجلة التنمية لتلامس احتياجات المواطن في تذليل سبل معيشته وتوفير متطلباته، مؤكداً على أهمية توحيد الصف و الجهود ومكافحة الظواهر الدخيلة ومحاربة قوى التطرّف والارهاب التي تمثل الوجه الآخر لأذرع ايران في المنطقة مع المليشيا الحوثية الانقلابية.

واستعرض الرئيس جملة من التطورات والأحداث على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وإرساء الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار في مختلف المحافظات المحررة بدعم ومساندة من الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة شركاء الهوية والمصير الذين يتواجدون في ميادين الفداء والبناء.

ولفت إلى جملة المشاريع التي نالتها حضرموت بساحلها وواديها خلال الفترة الماضية في كل القطاعات وأهمها تحقيق الاكتفاء في قطاع الكهرباء وعبر الغاز المنتج محليا، مؤكداً على أهمية تعزيز خدمات الحياة الاساسية في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.

شارك فى اللقاء وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري والوكيل المساعد هشام السعيدي، وعضو مجلس الشورى رئيس مرجعية قبائل حضرموت الشيخ عبدالله صالح الكثيري، و قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس، وعلي مسلم بن هلابي ويسر محسن العامري مرجعيات قبائل حضرموت وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية.

وأكد الحضور أن الوادي والصحراء يشهد الأمن والاستقرار من خلال إسهام القوات المسلحة ممثلة بالمنطقة العسكرية الاولى في حفظ الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن المنطقة العسكرية الأولى تعد الوحيدة التي حافظت على بقاء الدولة من دنس قوى الشر والانقلاب الحوثية الايرانية واذرعها الارهابية الأخرى،  مثمنين قرار فخامة الرئيس بإنشاء جامعة الوادي والصحراء وكذلك هيئة مستشفى الوادي وغيرها من المشاريع الواعدة.


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