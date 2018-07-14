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"التعليم" تعلن ضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة وبدء تلقيها غدًا

السبت، 14 يوليه 2018 02:52 م
"التعليم" تعلن ضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة وبدء تلقيها غدًا الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2017، وصرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه سيتم فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (ثلاثون يومًا) تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2018/7/15.
 
وفى ذات السياق أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالى: 
 
-سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم (2/88040/450/9)، بالبنك المركزى المصري،أو الحساب رقم (1543070416719000014) بالبنك الأهلى المصري، أو الحساب رقم (1050001000036407) ببنك مصر.
 
- تقدم طلبات الاطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة، أو بالمقار التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.
 
- تبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2018 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/7/2018، بحيث يتقدم الطالب أو ولى الأمر بطلب التظلم فى المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.
 
- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.
 
- يلتزم الطالب/ الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة فى الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.
 
- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.
 
- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية: 
 
1- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة .
 
2- عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
 
3- الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
 
4- يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.
 
-يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.
 
- يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.
 
- إذا ثبت حق الطالب فى تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.
 
-تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة، أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.

 


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