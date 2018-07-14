التضخم فى تركيا.. ارتفاع سعر البيض 90 % فى عهد أرودغان

كتب: هانى محمد

أشار تقرير نشرته جريدة "سوزجو" التركية، أن أسعار البيض فى تركيا شهدت زيادة فى السنة الأخيرة قدرها 90%.

وقال الكاتب الصحفى مراد مراد أوغلو، فى تقرير فى الجريدة "تسبب ارتفاع سعر الدولار واليورو باستمرار لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة جنونية. لم تتمكن تركيا من إنتاج أعلاف الدجاج التى تحتاج إليها وتستوردها. وقد تسبب ارتفاع الدولار فى ارتفاع تكلفة أعلاف الدجاج.

وأضاف الكاتب، أن أسعار البيض سجلت زيادة قدرها 10% خلال الشهر الأخير، و90% خلال العام الأخير. ووصل معدل التضخم السنوى الأخير إلى 15.40%، مشيرا إلى أن تراجع قيمة الليرة التركية من أهم العوامل التى أثرت على الارتفاع الجنونى للأسعار، خاصة قطاع الدواجن الذى يعتمد على أعلاف مستوردة، بسبب عدم قدرة تركيا على إنتاجها.