التحقيق مع سيد سيكا صاحب فيديو " الكلب "بفيصل

تحقق نيابة بولاق الدكرور مع سيد سيكا المتهم بترويع شاب بواسطة كلب شرس ببولاق الدكرور، وتصوير المشهد ونشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على سيد سيكا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر المتهم "سيكا " بشارع العشرين بالجيزة وهو يروع شابا بواسطة كلب ضخم ويظهر الفيديو الكلب وهو يعقر الشاب بعد أن استوقفه صاحب الكلب فى الشارع.

ويؤكد رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن صاحب الكلب يتباهى بهذا المقطع وينشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وفور تداول الموقع تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فى الحادث الذى أثار استنكار الكثير من المواطنين فى الشارع المصرى ، والذين اعتبروا الواقعة خروجا عن كافة الأعراف والقيم ، والتقاليد الأصيلة التى تميز الشعب المصرى.

وشهدت الفترة الماضية تزايد شكاوى المواطنين فى عدد من أحياء العاصمة من انتشار الكلاب الضالة الأمر الذى يتسبب فى كثرة الحوادث التى يتعرض لها الكبار والصغار مطالبين بسرعة وضع حد لهذا الأمر .