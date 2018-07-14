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في اتصال هاتفي من لندن..

الإمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية.. والأول يحصل علي 100%

السبت، 14 يوليه 2018 02:43 م
الإمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية.. والأول يحصل علي 100% د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا من العاصمة البريطانية لندن، حيث يجري فضيلته زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، استهلها بلقاء الملكة إليزابيث الثانية ، ملكة بريطانيا ، كما يشارك خلالها في فعاليات منتدى شباب صناع السلام ، وذلك لتهنئة الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام 2017 / 2018.
 
وأعرب فضيلته، خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به طلاب الأزهر وخريجوه في نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام الذي هو رسالة سلام للعالم أجمع بعيدًا عن الغلو والتطرف والإفراط والتفريط.
 
كما حرص فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على الحديث إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وشكرهم على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدا أن أفضل استثمار لهم في حياتهم هو الاستثمار في تربية وتعليم أبنائهم، حتى يسهموا في صناعة الحضارة والتقدم في وطنهم.
 
يذكر أن الأول على الثانوية الأزهرية والأولين مكررين أيضا على مستوى الجمهورية حصلوا على 100% من مجموع الدرجات.

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شيخ الازهر

اوائل الثانوية الازهرية

الازهر الشريف




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