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الأول مكرر بالثانوية الأزهرية : الإمام الأكبر أبلغنى بتفوقى ووعد بحفل تكريم

السبت، 14 يوليه 2018 03:44 م
الأول مكرر بالثانوية الأزهرية : الإمام الأكبر أبلغنى بتفوقى ووعد بحفل تكريم الطالب محمد حسام حسن
كتب لؤى على
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قال الطالب محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد، منطقة المنوفية الأزهرية الذى حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، المركز الأول مكرر، أنه تفاجأ باتصال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، وأبلغه بالحصول على 100% بالثانوية الأزهرية.

 

وأضاف فى تصريحات لـ"ليوم السابع"، أنه لم يحدد الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها حتى الآن، مشيرا إلى أن تفوقه كان يعتمد على الحضور بالمعهد بجانب الدروس، كاشفا أن شيخ الأزهر وعده بحفل تكريم عقب عودته من إنجلترا.

 

وكان قد أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا من العاصمة البريطانية لندن بأوائل الثانوية الأزهرية، حيث يجرى فضيلته زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، استهلها بلقاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كما يشارك خلالها فى فعاليات منتدى شباب صناع السلام، وذلك لتهنئة الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام 2017 / 2018.

 

وأعرب فضيلته، خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، مؤكدا أهمية الدور الذى يقوم به طلاب الأزهر وخريجوه فى نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام الذى هو رسالة سلام للعالم أجمع بعيدًا عن الغلو والتطرف والإفراط والتفريط.

 

كما حرص فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على الحديث إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وشكرهم على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدا أن أفضل استثمار لهم فى حياتهم هو الاستثمار فى تربية وتعليم أبنائهم، حتى يسهموا فى صناعة الحضارة والتقدم فى وطنهم

 

 
 

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