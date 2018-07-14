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السبت، 14 يوليه 2018 12:30 م
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إزالة 10حالة تعد وإسترداد 3 أفدنة و 25 متر أراضى بـمركزى ساحل سليم وصدفا

السبت، 14 يوليه 2018 11:15 ص
إزالة 10حالة تعد وإسترداد 3 أفدنة و 25 متر أراضى بـمركزى ساحل سليم وصدفا إزالة التعديات على املاك الدولة
أسيوط – محمود عجمى
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قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن حملات ازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمركزى صدفا وساحل سليم واسترداد مساحة 3 أفدنة و16 قيراط ، بالإضافة الى 250 متر مربع مبانى " حق الشعب " من أراضى أملاك الدولة ، والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها خلال الفترة التى تم الإعلان عنها قبل 14 يونيو 2018 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإسترداد اراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير والمضى قدما فى تقنين أوضاع واضعى اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين خلال الفترة التى سبق تحديدها والإعلان عنها .

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم ،إلى خطة المحافظة الجادة للمضى قدما فى استكمال حملات الموجة العاشرة من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة ، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأرض الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر مشيدا بدور الأجهزة الأمنية بالمحافظة وعلى رأسها اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط لدوره فى تقديم الدعم الأمنى الكامل لتأمين تلك الحملات .

وأضافت سمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، أن الحملات المستمرة لازالة التعديات بقرى المراكز أسفرت عن إزالة 7 حالات إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة واسترداد مساحة 3 افدنة و16 قيراط ، بالإضافة الى تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على اراضى زراعية بنطاق المركز بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز وبدعم من قوات الشرطة بمديرية أمن أسيوط .

ومن جانب آخر،قال محافظ أسيوط ، إنه اصدر تعليماته لمديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الأوقاف ومنطقة وعظ أسيوط بعقد ندوات ولقاءات وتنظيم حملات توعية لحجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم والاجابة على تساؤلاتهم .

ومن جانبها قالت الدكتور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط ، إنه تم تنظيم عدة ندوات لحجاج الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة وبحضور المشرفين والإداريين المشرفين على رحلة الحج وذلك لتوعية الحجاج بالمفاهيم الإدارية والتعريف بواجبات المشرفين وأدوارهم و كيفية تنظيم مراحل التسكين وواجبات الطعام والفنادق وكذلك أيام مني وعرفات .

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، إلى أنه تم تنظيم ندوة بالمديرية وتوزيع فتوي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بخصوص التيسير على أصحاب الأعذار والترخيص لهم بالنفرة من عرفات ثم المرور بمزدلفة وبعدها إلي مكة مباشرة مع التوكيل في رمي الجمرات دون المبيت بمني أيام التشريق بالاضافة الى الاجابة على تساؤلات الحجاج المتعلقة برحلة هذا العام وشرح اوجه سبل الدعم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة أسيوط لهم .

ازالة التعديات على املاك الدولة بالموجة العاشرة (1)
ازالة التعديات على املاك الدولة بالموجة العاشرة
ازالة التعديات على املاك الدولة بالموجة العاشرة (3)
ازالة التعديات على املاك الدولة بالموجة العاشرة
ازالة التعديات على املاك الدولة بالموجة العاشرة (5)
ازالة التعديات على املاك الدولة بالموجة العاشرة 
ازالة التعديات على املاك الدولة بالموجة العاشرة (10)
ازالة التعديات على املاك الدولة بالموجة العاشرة 
ندوات للحجاج بأسيوط (1)
ندوات للحجاج بأسيوط 
ندوات للحجاج بأسيوط (2)
ندوات للحجاج بأسيوط 

 

 


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