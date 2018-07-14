أمن الإسكندرية يضبط عبوات أنشوجة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط "ع ف ب" 43 سنة المدير المسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لحيازته وعرضه للبيع "605 " عبوات أنشوجة مستوردة، منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر رقم 16485/ 2018 جنح قسم أول المنتزه .. وجاري العرض على النيابة العامة.

وضبط "ف س ن" 20 سنة بائع بدائرة قسم ثان المنتزه لحيازته وعرضه للبيع " 790 " عبوة عصائر منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر رقم 9812/ 2018 جنح قسم ثان المنتزه .. وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ا ع م" 30 سنة المدير المسئول عن محل لبيع الخردوات بدائرة قسم ثان المنتزه لحيازته وعرضه للبيع " 50 " علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر، تحرر المحضر رقم 9810/ 2018 جنح قسم شرطة ثان المنتزه .. وجاري العرض على النيابة العامة

وفي مجال مخالفات المخابز والمطاحن، تم ضبط 7 مخالفات مخابز " 4 نقص وزن - 3 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات"، وفي مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط "9" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط "8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.