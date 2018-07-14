"أطباء بلا حدود" تقرر تعليق أنشطتها فى جمهورية أفريقيا الوسطى

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أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية غير الحكومية عزمها تعليق كافة انشطتها فى مدينة بريا الواقعة فى وسط جمهورية أفريقيا الوسطى إثر تعرض مقرها هناك لسطو مسلح .



وذكرت المنظمة الدولية المستقلة فى بيان اصدرته مؤخرا أن عددا كبيرا من اعضائها تعرض للتهديد والعنف من قبل اشخاص مسلحين.



وقال جون بيير كابوسو منسق "اطباء بلا حدود" فى مدينة بريا إن تكرار مثل هذه الاعتداءات على افراد المنظمة غير مقبول ويضطرنا الى تعليق كافة انشطتنا هناك، إذ إن استهداف فرقنا على هذا النحو يمنعها من اداء المهام المنوطة بها.

وأضاف أن هذا الحادث هو الثانى من نوعه، مشيرا إلى أن الأول كان قد وقع فى منتصف شهر إبريل الماضى وأن المسلحين الذين لم يتم بعد تحديد هوياتهم قاموا بسرقة معدات من مقر المنظمة هناك.