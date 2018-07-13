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الجمعة، 13 يوليه 2018 06:03 م
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وصول قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقى للبصرة لتأمين المنشآت النفطية

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:32 م
وصول قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقى للبصرة لتأمين المنشآت النفطية الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بوصول قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقى إلى المحافظة بالتزامن مع الاحتجاجات فى المدينة.

وأوضح المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن مهمة القوة تتمثل بحماية المنشآت النفطية وموانىء المحافظة.

وتشهد محافظة البصرة لليوم السابع على التوالى تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلا عن إنهاء البطالة، بتوفير فرص عمل لأبنائها، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات فى المحافظة بعد مقتل شخص وإصابة ثلاثة من المتظاهرين.

ووصل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، للوقوف على آخر المستجدات الأمنية والتظاهرات الغاضبة التى تشهدها المحافظة.

 


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