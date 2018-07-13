وزير النقل: كل الأسباب واردة بحادث قطار البدرشين وننتظر ما تسفر عنه التحقيقات

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن السكة الحديد تحتاج لنظام الربط الإلكترونى، وهو ما يعمل به العالم لتقليل الخطأ البشرى، مضيفاً أن هناك خطأ فى نظام الإشارات أدى إلى فتح "التحويلة" ووقوع حادث قطار البدرشين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى أسامة كمال، أنه تم تخصيص 17 مليار جنيه لتحديث إشارات السكة الحديد لأنها السبب الرئيسى فى حوادث القطارات.

وتابع: "من فضل ربنا إن مفيش وفيات فى الحادث، وحصل حادث زيه فى تركيا من 10 أيام، ومات فيها حوالى 25 وعدد من المصابين"، مضيفاً رداً على ما إن كان هناك يد تخريبية فى الحادث: "التحقيقات واللجان الفنية هى اللى تكشف الأسباب، وحادثة المترو شبيهة بما حدث فى حادث البحيرة، وشخص دخل فى غرفة التحويلات وفعل شيئًا خطأ أدى إلى ذلك، وكل الاحتمالات واردة، وإحالة أشخاص للنيابة فى حادث البحيرة بسبب وجود تعمد، ولا نعرف سبب نية العمد".