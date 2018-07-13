video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الرياضة يعد أهالى بلبيس بتطوير مركز الشباب

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:48 م
وزير الرياضة يعد أهالى بلبيس بتطوير مركز الشباب وزير الشباب في مركز شباب بلبيس
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وبرفقته اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والنائب محمود خميس عضو مجلس النواب، مركز شباب بلبيس، للتعرف على كافة احتياجات المركز، والعمل على توفيرها لخدمة أهالى المدينة، وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد المركز.
 
ووعد الوزير أهالى مدينة بلبيس، بإعادة تطويرة على أحدث النظم مثل الأندية الرياضية المتطورة، حيث وافق على إنشاء صالة مغطاة وحمام للسباحة، وتطوير صالات الألعاب والملاعب.
 
وكان التقى الوزير والمحافظ، بأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدين أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الشباب والرياضة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
ويشار أن مدينة العاشر من رمضان، شهدت صباح اليوم، انطلاق فاعليات مارثون "يلا نجرى" بحضور وزير الشباب، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 2000 شاب وفتاة من مختلف مراكز ومدن المحافظة.
 
وزير الشباب في مركز شباب بلبيس
وزير الشباب في مركز شباب بلبيس

وزير الشباب خلال تفقدة مركز شباب
وزير الشباب خلال تفقدة مركز شباب

وزير الشباب و المحافظ
وزير الشباب و المحافظ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. وزير الشباب يشارك أبناء العاشر من رمضان مارثون "يلا نجرى"

صور.. وزير الشباب يبحث مع مستثمرى العاشر وقياداتها مشكلات المدينة الرياضية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

مركز شباب بلبيس

وزير الشباب




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة