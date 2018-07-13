وزير الرياضة يعد أهالى بلبيس بتطوير مركز الشباب

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وبرفقته اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والنائب محمود خميس عضو مجلس النواب، مركز شباب بلبيس، للتعرف على كافة احتياجات المركز، والعمل على توفيرها لخدمة أهالى المدينة، وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد المركز.

ووعد الوزير أهالى مدينة بلبيس، بإعادة تطويرة على أحدث النظم مثل الأندية الرياضية المتطورة، حيث وافق على إنشاء صالة مغطاة وحمام للسباحة، وتطوير صالات الألعاب والملاعب.

وكان التقى الوزير والمحافظ، بأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدين أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الشباب والرياضة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويشار أن مدينة العاشر من رمضان، شهدت صباح اليوم، انطلاق فاعليات مارثون "يلا نجرى" بحضور وزير الشباب، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 2000 شاب وفتاة من مختلف مراكز ومدن المحافظة.