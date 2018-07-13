وزير الرى: إزالة 37 ألفًا و385 تعديًا على النيل من 90 ألفًا و841 مخالفة

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن إجمالى المخالفات على نهر النيل 90 ألفًا و841 مخالفة، تم إزالة 37 ألفًا و385 حالة.

وأوضح تقرير مفصل لقطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن عدد المخالفات المتبقية عند بداية الحملة القومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015 بلغت 50 ألفًا و399 مخالفة، والمخالفات التى تم تحريرها حتى نهاية يونيو الماضى 40 ألفًا و167 مخالفة، كما تم تحرير 275 مخالفة منذ أول يوليو وحتى 12 من الشهر نفسه.

وأشار التقرير، إلى أن المخالفات التى تم إزالتها حتى 30 يونيو بلغت 37 ألفًا و67 مخالفة، كما تم إزالة 318 مخالفة منذ أول يوليو وحتى الآن.

وأكد التقرير أن وزارة الموارد المائية تواصل حملتها حتى يتم الانتهاء من إزالة التعديات على حرم النيل وتطهيره، وأنها تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين، لما لها من تأثيرات سيئة على هذا النهر العظيم الذى يجلب الخير والعطاء لمصر، حيث إن هذه التعديات تعيق سريان المياه ومصدر أساسى لتلوث النيل.

يشار إلى أن وزارة الرى بدأت فى 5 يناير 2015 حملة إزالة التعديات المقامة على النهر، بمشاركة كافة جهات الدول، وتم إعداد وثيقة لحماية النهر تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، ووقع عليها رئيس الجمهورية والحكومة، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس.

ونصت الوثيقة على "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم واحترامًا لدستور مصر الذى أقسمنا جميعًا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثه".