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هروب 22 ألف طبيب من فنزويلا بسبب انهيار النظام الصحى

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:33 م
هروب 22 ألف طبيب من فنزويلا بسبب انهيار النظام الصحى جانب من الاحتجاجات فى فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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نجا أكثر من 22 ألف طبيب من الأزمة الفنزويلية فى الأشهر الأخيرة، ووفقا لبيانات من الاتحاد الطبى الفنزويلى، فإن ثلث عدد الأطباء فى فنزويلا هربوا من البلاد بسبب انهيار النظام الصحى.

ووفقا لصحيفة "بيرفيل" الإسبانية فإن هناك ما يقرب من 2000 من الأطباء الفنزويليين توجهوا إلى مدينة بوينيس آيريس، ويعانى الأطباء فى فنزويلا من نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقص الأدوية الأساسية وصل غلى 85% ، مما يعنى أن المريض قد يضطر إلى عبور أكثر من تسع صيدليات للعثور على دواء، ويؤثر الوضع بشكل خاص على مستخدمى علاج الأمراض المزمنة، مثل السكر وارتفاع ضغط الدم، والمضادات الحيوية ومكافحة الإيدز.

وأشار دوجلاس ليون ناتيرا، رئيس الاتحاد الطبى لفنزويلا، إلى أن المستشفيات مغلقة تماما بسبب نقص المدخلات، ويضاف إلى ذلك النقص الخطير فى الأدوية والمعدات الطبية فى جميع أنحاء فنزويلا، وهى العوامل التى دفعت الأطباء إلى مغادرة البلد.


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