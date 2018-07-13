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هروب طبيب نسا بالشرقية أثناء ضبطه خلال إجراء عملية ختان لطفلة

الجمعة، 13 يوليه 2018 01:53 ص
هروب طبيب نسا بالشرقية أثناء ضبطه خلال إجراء عملية ختان لطفلة هروب طبيب نسا بالشرقية أثناء ضبطه خلال إجراء عملية ختان لطفلة
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه تم ضبط مركز طبى خاص يجرى عمليات ختان أناث و يستخدم أدوية مخدرة محظورة  ، وإن الطبيب صاحب المركز فور دخول الحملة التفتيشية هرب وترك المريضة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإغلاق المركز.
 
أوضح الدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر بالصحة، لـ"اليوم السابع"، أنه توجه  مساء اليوم الخميس، على رأس حملة و بمشاركة ومساعديه لؤى النبوى و رواء المنير، بالاشتراك مع  التفتيش الصيدلى برئاسة  الدكتور  محمد عبد الحى ، إلى مركز فاقوس ، بعد معلومات بمخالفات طيبة وقانونية بمركز طبى، تمكنت الحملة من ضبط طبيب نساء صاحب المركز والذى وجد به مخالفات جسيمة منها  إقرار من مواطنة بإجراء عملية ختان إناث مخالفا أحكام القانون 78 لسنة 2016 الذى يجرم ختان الإناث، و ضبط  قربة دم معبأة ومعدة للاستخدام مجهولة المصدر، أدوية مخدرة جدول أول واخرى بدون فواتير، مخالفات جسيمة بالمركز من حيث عدم استيفاء التجهيزات وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتى تشكل خطر داهم على صحة المرضى ، وقام الطبيب صاحب العيادة بالهرب بعد التعدى على اللجنة واستدعاء النجدة لضبط الأحراز وتم العرض على سراى النيابة العامة.
 

 


 


 


 


 

 


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