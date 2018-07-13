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مهاب مميش: عبور 346 سفينة قناة السويس بحمولة 23.7 مليون طن فى أسبوع

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:35 ص
مهاب مميش: عبور 346 سفينة قناة السويس بحمولة 23.7 مليون طن فى أسبوع قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية من الجمعة، وحتى أمس الخميس، عبور 346 سفينة بحمولة 23.7 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 43 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وأن يوم السبت عبرت القناة 50 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، كما عبرت يوم الأحد 48 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 47 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن.

 

وعبرت يوم الثلاثاء 43 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 58 سفينة بحمولة 4.3 مليون طن من الاتجاهين، فيما عبرت أمس الخميس 57 سفينة قناة السويس بحمولة 4.2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ7 أيام فقط إلى 346 سفينة بحمولة 23.7 مليون طن.

 


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